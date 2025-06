Saúde de Caxias anuncia contratação de 30 mil consultas via telessaúde; serviço começa na próxima semana 

Secretária Adjunta da Saúde, Daniele Meneguzzi, na apresentação do projeto. Porthus Junior / Agencia RBS

Julho deverá começar com novidades na saúde de Caxias do Sul. Nesta segunda-feira (23) a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) lançou oficialmente o serviço de telessaúde com previsão de início dos atendimentos online para o próximo mês.

O projeto, que vinha sendo estudado desde o ano passado, deve agilizar o atendimento aos pacientes caxienses, reduzindo as filas de espera na atenção primária (clínica médica) e nas consultas especializadas.

Conforme anunciado pelo secretário Geraldo da Rocha Freitas Junior, a prefeitura irá disponibilizar 30 mil consultas online ao ano. Além da clínica geral, especialidades como cardiologia, reumatologia, endocrinologia, gastroenterologia e neurologia, integram o montante das consultas contratadas. Veja mais detalhes na tabela abaixo.

Conforme o secretário, a pasta buscou contratar consultas nas especialidades que a secretaria tem dificuldade de encontrar profissionais para atender. Como exemplo foi citada a neuropediatria, área que cresce a demanda por consultas, mas há poucos profissionais disponíveis no mercado.

A previsão da prefeitura é que as consultas online comecem a ser ofertadas na primeira semana de julho, ou seja, na próxima semana. A prefeitura não informou a data precisa.

A agenda online começará pelos clínicos gerais e será expandida gradativamente nos meses seguintes. Em até 60 dias a partir do início dos atendimentos, serão ofertadas as consultas com especialistas e psicoterapia.

Entenda como vai funcionar o serviço de Telessaúde

Conforme a secretária adjunta da Saúde, Daniele Meneguzzi, nesse primeiro momento o agendamento das consultas online será feito diretamente com a SMS.

— O paciente vai ligar no Agenda+ UBS solicitando a consulta e o profissional que atendê-lo vai verificar a agenda e ofertar a consulta via telessaúde. O paciente poderá escolher se quer ser atendido nesse formato ou se prefere aguardar a consulta presencial com o médico — explica.

Caso o paciente aceite o atendimento online, a equipe da Saúde irá orientar sobre como proceder. Primeiro, o paciente terá que fazer o cadastro na plataforma da empresa que presta o serviço, etapa que também contará com o auxílio da equipe.

Uma vez cadastrado, o paciente terá acesso a plataforma no celular, computador ou pelas telecabines de atendimento fornecidas pela prefeitura. Segundo Daniele, as cabines servirão como suporte para as pessoas que não se sentem à vontade em fazer a consulta sozinhas.

Modelo de telecabine apresentada pela Secretaria de Saúde. Prefeitrua de Caxias do Sul / Divulgação

— As telecabines são mini salas com cadeira, computador, tela, microfone e fone de ouvido. Quatro delas serão disponibilizadas pela prefeitura para que os pacientes possam se consultar. As equipes da Saúde irão auxiliar os pacientes a se conectar na plataforma e ajustar tudo para a consulta. Quando paciente e médico começarem o atendimento, o servidor deixa a cabine — detalha.

A instalação das quatro telecabines ocorrerá entre os dias 2 e 3 de julho. As estruturas ficarão disponíveis no Centro Especializado de Saúde (duas unidades), no Centro de Atenção Integral à Saúde Mental (uma unidade) e na UBS Esplanada (uma unidade).

De acordo com Daniele, no início dos atendimentos, a Saúde dará preferência para o atendimento nas telecabines. Dessa forma, a secretaria poderá auxiliar os pacientes com eventuais dificuldades e realizar ajustes que possam surgir.

Durante a consulta, o médico que atenderá pela empresa que venceu a licitação, terá acesso ao prontuário digital dos pacientes, com histórico de tratamentos e exames. Após o atendimento, o paciente terá acesso à receitas e atestados via sistema da prefeitura.

Incremento na saúde municipal

Presente na apresentação do projeto, o prefeito Adiló Didomenico frisou que a telessaúde chega em Caxias do Sul como aliada na redução de filas proporcionando mais agilidade aos pacientes.

— É um avanço importante, sobretudo nesses dias de frio. A ideia é que as pessoas não precisem mais enfrentar filas para renovar receitas e conseguir atestados. É um investimento do município de R$ 2,2 milhões, que vem para somar já que não iremos diminuir nenhuma consulta no atendimento presencial — argumentou.

A telessaúde é uma das ações que integra o projeto Saúde ON, em que a prefeitura de Caxias do Sul prevê tornar o setor mais conectado ao virtual. Ainda, a prefeitura optou por mudar o nome do projeto de "telemedicina" para "telessaúde" por englobar segmentos como saúde mental.

Demora na implementação

Em abril do ano passado, a Secretaria de Saúde anunciou a adesão ao modelo de atendimento online. Contudo, ocorreram problemas na licitação para contratar a empresa prestadora do serviço. Das 15 empresas que se classificaram, as quatro primeiras não apresentaram a documentação necessária.

Diante disso, a administração precisou aguardar os prazos legais para acionar a quinta empresa classificada. Dessa forma, o contrato foi firmado apenas em fevereiro desse ano. Após, foi necessário trabalhar na integração dos sistemas e testes para adequar o sistema às necessidades da Secretaria da Saúde.