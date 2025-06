São José dos Ausentes, na Serra, tem sensação térmica de -16,2°C no amanhecer desta terça-feira

Como a meteorologia já previa, a terça-feira (24) amanheceu gelada no Rio Grande do Sul e com temperaturas negativas na Serra. Com –4,2ºC, São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, registrou a menor temperatura do Estado. A sensação térmica, porém, foi ainda mais rigorosa: -16,2°C às 6h.

Segundo o meteorologista da Climatempo Guilherme Borges, a sensação térmica nesta época do ano é calculada em função do vento.

— Vento retira calor do nosso corpo e intensifica a sensação de frio. Estava bem forte esta noite. Com temperatura já baixa, potencializou o frio — explica.

Vacaria ocupou a segunda posição do ranking, com –2,9ºC (e sensação de -12°C), seguida por Pinhal da Serra, com –2,7ºC, Cambará do Sul, com –2,6ºC (sensação de -13,5°C), e Lagoa Vermelha, com –2,2ºC.

Em Caxias do Sul, a madrugada gelada e com os termômetros marcando 0ºC, trouxe transtornos ao trânsito na cidade. Em comunicado encaminhado à imprensa, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) alertou para a formação de gelo em trechos do perímetro urbano da BR-116.

Segundo a Climatempo, nesta terça, o avanço de uma massa de ar fria e seca associada a um sistema de alta pressão mantém todo o Rio Grande do Sul com predomínio de tempo firme e temperaturas baixas. Na Serra, além do ar frio e céu aberto, a terça será marcada por fortes ventos, variando entre 71 e 90 km/h. As temperaturas não sobem muito ao longo do dia. Em Caxias do Sul, os termômetros chegam aos 6ºC; em Bento Gonçalves e Gramado, aos 7ºC.

Para a quarta-feira (25), a massa de ar polar deve seguir mantendo as temperaturas baixas em todo o Rio Grande do Sul. No início da manhã, haverá condições para geada generalizada em praticamente todo o território gaúcho, principalmente na Serra. Durtante o dia, o tempo permanece firme, com a presença do sol. A mínima em Caxias será de 0ºC e a máxima de 14ºC.

