Samae abre comporta de represa no bairro Fátima, em Caxias, como medida preventiva

Comportas da represa foram abertas de forma preventiva. Laura Piola / Divulgação

A comporta da represa São Miguel, no bairro Fátima, em Caxias do Sul, foi aberta em 35% como medida preventiva pelas equipes do Samae na tarde desta quarta-feira (18). A decisão foi tomada porque o complexo Dal Bó atingiu 90% da capacidade máxima.

Em 29 horas, o acumulado de chuva em Caxias chega a 130,6mm, de acordo com o pluviômetro instalado junto à Estação de Tratamento de Água (ETA) Parque da Imprensa, no bairro Lourdes. O levantamento levou em consideração a precipitação entre as 8h de terça-feira (17) e as 13h desta quarta-feira (18). A média histórica para junho no município é de 144mm. Ou seja, choveu 90% do previsto para todo mês.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o diretor-presidente do Samae, João Uez, afirma que não há motivo para pânico da população e que as equipes da autarquia acompanham os níveis de água desde a última madrugada.

— Nesse momento a gente está com 35% das comportas abertas. (O complexo) está em torno de 90 centímetros abaixo do nível do barramento, onde, no ano passado, acabou transbordando e danificando as casas que estão do lado de baixo — explicou.

As equipes seguirão acompanhando a situação do complexo Dal Bó e, caso necessário, abrirão as comportas proporcionalmente.

Em 2024, comporta foi aberta totalmente

No dia 2 de maio de 2024 foi emitido um alerta de risco de transbordamento da represa São Miguel devido ao excesso de chuva registrado na época. Se a água ultrapassasse o muro de contenção, além de alagar ruas do bairro Fátima, poderia desestabilizar o terreno e afetar o barramento como um todo.

Na época, a comporta foi aberta totalmente (100%). As análises posteriores à enchente feitas pelo Samae demonstraram que a operação do complexo é segura, pois não houve danos à estrutura.

Defesa Civil

A Defesa Civil Municipal informa que, devido ao excesso de chuva nas últimas horas, as áreas mais preocupantes são Galópolis; Vila São Pedro, em Vila Cristina; e parte do bairro Reolon, as quais seguem sendo monitoradas.