Sábado de sol e domingo de chuva: como será o clima no final de semana na Serra

O penúltimo final de semana do outono será de tempo instável com oscilação na temperatura, sol e pancadas de chuva na Serra .

Os dias não têm amanhecido tão frios na região e o panorama deve se manter semelhante, com termômetros entre 9ºC e 18ºC em Caxias do Sul. O sábado à tarde terá o clima mais agradável do período.