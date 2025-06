Rota Romântica lança Circuito de Caminhadas por oito cidades; Zé Locatelli, de Garibaldi, será o primeiro a percorrê-la

Com sugestão de ser realizado em nove dias, o Circuito de Caminhadas contempla oito cidades , sendo elas Ivoti, Dois Irmãos, Morro Reuter, Santa Maria do Herval, Nova Petrópolis, Picada Café, Linha Nova e Presidente Lucena. Os participantes podem escolher a cidade por onde desejam iniciar a caminhada.

Em cada uma das hospedarias e nas centrais de informações turísticas, é possível retirar gratuitamente o Guia do Caminhante e o Passaporte. Esses informativos contêm o mapa do Circuito e páginas para colar selos e receber carimbos disponibilizados pelos hotéis e atrações turísticas do caminho, simbolizando o trajeto percorrido. O Circuito de Caminhadas também pode ser conferido no site da atração.