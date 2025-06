Rio Taquari ultrapassa cota de alerta na Serra; Defesa Civil monitora 

O nível do Rio Taquari voltou a subir nesta segunda-feira (23). Na Serra, a cota de alerta foi ultrapassada, conforme medição nas estações da Linha José Júlio e Santa Tereza, que estão entre Bento Gonçalves e a cidade de Santa Tereza. A Defesa Civil afirma que está acompanhando a atividade do rio por meio do Centro de Monitoramento.

Como explica a tenente Sabrina Ribas, chefe de comunicação da Casa Militar e Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CM), o rio apresentou elevações por conta da chuva de domingo (22). É informado que ele está acima da cota de alerta, ou seja, com possibilidade elevada de ocorrência de inundação, também nas estações Muçum e Taquari.

Já nas estações Encantado, Estrela, Bom Retiro do Sul e Porto Mariante, o rio estava acima da cota de atenção, que trata-se de uma possibilidade moderada de ocorrência de inundação, conforme o Serviço Geológico do Brasil (SGB).

No caso da Serra, o nível do rio era de 10,39 metros na estação Santa Tereza, às 17h45min, sendo que a cota de alerta é de 9 metros. Já na estação Linha José Júlio, o Taquari chegou a 12,47 metros às 17h30min, quando a cota de alerta do ponto é de 10 metros.

Apesar disso, como demonstra a Defesa Civil, o rio já indicava estabilidade no posto antes da Usina Castro Alves, em Nova Roma do Sul, no sentido a montante (ou seja, rio acima).

— Desta forma, é esperado um repique de cheia que já pode ser observado entre Santa Tereza e Estrela. Este repique deve registrar picos maiores que a cheia da semana passada entre Santa Tereza e Encantado, porém sem atingir cota de inundação até Muçum. Em Encantado poderá ser ultrapassada a cota de inundação. A partir de Lajeado/Estrela este repique será menor, ficando abaixo do pico de 22,6 metros, porém, podendo ultrapassar a cota de inundação — explica a tenente.

Mesmo com a subida no nível do rio, impactos não foram registrados nas barragens da Serra. A Cia Energética Rio das Antas (Ceran), que administra as usinas Castro Alves, Monte Claro e 14 de Julho, informa que todas estão em situação de normalidade.

Sem ameaça de inundação severa no momento

O professor Fernando Dornelles, doutor em Recursos Hí­dricos e Saneamento Ambiental no Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da UFRGS, explica que mesmo com a chuva do último fim de semana, o Taquari não deve atingir a cota da semana passada.

— Por enquanto, não há uma ameaça iminente de inundação severa. Há previsão de chuva agora só para sábado. Com mais dois ou três dias teremos uma previsão melhor de quanto deve chover e então veremos se será grave ou não — esclarece o professor.

Conforme o professor, há uma chance de redução do nível do rio nos próximos dias, sem nova chuva. Contudo, por conta da umidade que está no solo, a situação "fica mais delicada", já que agora a chuva pode gerar mais escoamento para os rios ao não conseguir infiltrar no solo.

A escala, segundo o Serviço Geológico do Brasil (SGB)