Retomada a travessia de balsa entre São Valentim do Sul e Santa Tereza

Após cinco dias inoperante, a balsa que faz as travessias entre São Valentim do Sul e Santa Tereza voltou a operar neste domingo (22). O serviço de transporte segue até as 18h, conduzindo apenas veículos leves.

Segundo a empresa Lacel, responsável pela balsa, a correnteza do Rio Taquari ainda é forte, o que impede o transporte de veículos pesados. As equipes que atuam no local monitoram o movimento do rio e o surgimento de detritos, como galhos de árvores.