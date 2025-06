Reforma e ampliação da UTI Pediátrica do Hospital Tacchini de Bento Gonçalves serão inauguradas nesta quinta

O Hospital Tacchini tem 263 leitos ao todo, sendo que 125 deles são destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Neimar De Cesero / Agencia RBS

Será inaugurada na tarde desta quinta-feira (26) a reforma e ampliação da nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica do Hospital Tacchini, de Bento Gonçalves. A solenidade está prevista para começar às 17h. O governador Eduardo Leite e a secretária-adjunta da Saúde do Estado, Ana Costa, participariam da solenidade, mas não conseguiram chegar por falta de teto para pouso no município em virtude do mau tempo.

Conforme informações do Hospital Tacchini, o projeto, completamente novo e com um conceito mais moderno, é inspirado no modelo da UTI Adulto do hospital, inaugurada em 2020, com acomodações individualizadas e estrutura de última geração.

O projeto completo contempla também a criação de uma nova UTI Neonatal, além de uma Unidade de Cuidados Intermediários. De acordo com a instituição de saúde, além de aumentar a capacidade de atendimento, este conjunto de obras também irá melhorar a estrutura disponível para o atendimento às crianças de toda a região.

Investimento de R$ 2,6 milhões

O projeto da nova UTI Pediátrica foi viabilizado com um investimento de R$ 2,3 milhões por meio de um repasse do governo do Rio Grande do Sul, através do Programa Avançar. O convênio foi oficializado no dia 16 de dezembro de 2024, em Porto Alegre. Para complementar o repasse, o Hospital Tacchini investiu R$ 330.792,99, totalizando um valor de R$ 2.630.792,99 para a execução de toda a obra.

A nova UTI Pediátrica é equipada com 10 quartos privativos, sendo dois desses quartos destinados a isolamento, com sala antecâmara. Todos os ambientes passam a contar com sistemas de ventilação e ar-condicionado individualizados.

A área da unidade foi ampliada de 170 m² para 412,50 m², possibilitando mais espaço e melhores condições para os cuidados intensivos. A nova unidade está localizada no quarto andar do prédio B, com acesso através da Rua Dr. José Mário Mônaco, 358.

Além dos leitos, foram construídos novos espaços para garantir conforto para pacientes, familiares e profissionais. Locais como descanso médico, sala de acolhimento para conversas privativas, copa para funcionários, sala administrativa, espaço para prescrição médica e acesso ao elevador de serviço.

A UTI Pediátrica é voltada para crianças a partir dos 29 dias de vida até adolescentes com 13 anos de idade.

Referência regional

O Hospital Tacchini, de Bento Gonçalves, é referência para a Linha de Cuidado Materno-Infantil para gestantes de risco habitual aos municípios de Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Monte Belo do Sul, Pinto Bandeira e Santa Tereza, totalizando 160 mil habitantes. Também é referência no atendimento a gestantes de alto risco para 22 cidades da Serra, o que abrange cerca de 320 mil habitantes.