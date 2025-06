Radicada na Serra,  pesquisadora é a primeira doutora gastrônoma do país

Tainá Zaneti é a primeira Doutora Gastrônoma do Brasil e também a primeira mulher a se formar enóloga na primeira turma do curso de Viticultura e Enologia da Universidade de Caxias do Sul (UCS).

Dona do título de primeira doutora gastrônoma do Brasil, a brasiliense radicada na Serra Tainá Zaneti também é a "alma criativa" — como ela mesma define — da vinícola Madre Terra, em Flores da Cunha. Lá, cria receitas, harmonizações e pratos que refletem a essência brasileira por meio de ingredientes típicos.

Nascida e criada em Brasília, começou a estudar gastronomia no Instituto de Educação Superior de Brasília e, ao mesmo tempo, Gestão do Agronegócio na Universidade de Brasília (UNB). Depois, se especializou em tecnologia de alimentos, fez mestrado em agronegócio, também pela UNB, e doutorado em desenvolvimento rural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.