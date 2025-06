Quase cem mil passageiros passaram pelo aeroporto de Caxias do Sul nos primeiros quatro meses de 2025

Quase cem mil passageiros passaram pelo Aeroporto Hugo Cantergiani, de Caxias do Sul, nos quatro primeiros meses de 2025. Os números são da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), responsável pela gestão do terminal. Conforme a assessoria da pasta, o número representa um acréscimo de 16,7% em relação ao mesmo período do ano passado.

Segundo a assessoria, 2.059 operações aéreas foram realizadas no terminal no período. Atualmente, o aeroporto caxiense opera uma média de três a quatro voos comerciais diários com origem e destino aos aeroportos de Campinas, São Paulo e o Galeão, no Rio de Janeiro. As companhias aéreas que ofertam assentos em Caxias são a Azul, a Gol e a Latam.