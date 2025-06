Quadro que deu início à festa religiosa mais antiga da imigração italiana no RS está em Bento Gonçalves

Felipe Padilha / Assessoria de Comunicação do Santuário Santo Antônio / Divulgação

A festa de Santo Antônio , que a sua 147ª edição começa nesta sexta-feira (13) em Bento Gonçalves, é considerada a mais antiga da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Os primeiros imigrantes italianos chegaram ao Estado em 1875, e, apenas três anos depois, em 1878, o padre Giovanni Menegotto, de Pádua, trouxe da Itália uma estampa de Santo Antônio.

A escolha do santo como padroeiro do município está ligada à chegada dos imigrantes italianos que trouxeram a devoção da Itália. O quadro foi restaurado em 2023 e está exposto no mesmo local que vai celebrar a 147ª festa.