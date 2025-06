Projeto prevê substituição de árvores que oferecem risco à rede elétrica em 22 bairros de Caxias

Na tarde desta quarta-feira (04), equipes trabalhavam na Rua Flávio Chaves, no bairro Esplanada. Porthus Junior / Agencia RBS

Árvores que oferecem risco à rede elétrica de Caxias do Sul estão em processo de supressão a partir desta semana. A medida, denominada Arborização +Segura, é executada pela Rio Grande Energia (RGE), com apoio técnico da prefeitura, e pretende substituir os exemplares em condições irregulares por novos, plantados de maneira adequada.

Tratam-se de árvores que, em contato com a fiação, podem ser eletrificadas ou, diante de temporais, causar interrupções no fornecimento de energia elétrica. Foram mapeadas aproximadamente 70 ruas, localizadas em 22 bairros, para receber o serviço (veja lista abaixo).

À frente da parceria com a concessionária, o secretário-adjunto do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Ramon Sirtoli, afirma que para cada árvore suprimida, outras cinco serão originadas, via de regra, no mesmo local. Caso não seja possível, a reposição é feita em outros pontos escolhidos pela Semmas, como o Ecoparque.

— O que temos hoje são árvores que já estão em contato com a fiação. E não precisam nem ser de um porte extraordinário para isso. Normalmente, ela fica em torno de sete, oito metros. Então, um indivíduo (árvore) de médio porte já consegue alcançar a fiação, dependendo do local. Já fizemos supressão de emergência por choque elétrico em que uma pessoa, ao sair do veículo, tocou uma árvore eletrificada — contextualiza Sirtoli.

Neste projeto, especificamente, a árvore é removida completamente por equipes da RGE. A concessionária faz desde a retirada das raízes até o conserto da calçada.

Etapa do plantio compensatório ocorreu ainda no ano passado no Ecoparque. Rio Grande Energia / Divulgação

A Semmas, por sua vez, avalia os pedidos de supressão, faz o licenciamento e indica quais espécie, porte e localidade são adequados para o replantio, em conformidade com o Plano Diretor de Arborização Urbana (Pdau). Entre as árvores recomendadas estão goiaba-serrana, escova-de-garrafa, érica, magnólia-híbrida, camboinzinho, cerejeira-do-japão, abrunheiro e manacá.

Uma etapa do plantio compensatório ocorreu ainda no ano passado no Ecoparque, onde foram dispostas mudas de ipê-amarelo, tibouchinas e cerejeiras.

Em caso de dúvidas ou sugestões, a comunidade pode contatar a RGE, pelo telefone 0800 970 0900, ou a Semmas, por meio do (54) 3901-1445.

Diferença para podas

O Arborização +Segura não prevê podas. Em trabalhos paralelos, contudo, a RGE realiza o afastamento da fiação, com auxílio da prefeitura, que recolhe os resíduos.

No governo, esse serviço está a cargo da Secretaria Municipal de Gestão Urbana: atualmente, são 1,6 mil solicitações de poda e corte situadas entre as etapas de análise e de execução, na pasta.

— A poda é quando fazemos uma melhoria na árvore, cortamos galhos, fazemos a poda de levantamento, deixamos ela mais bonita. O corte é quando há necessidade de supressão, quando a árvore apresenta anomalia ou risco — diferencia o secretário de Gestão Urbana, Rodrigo Weber.

Segundo o Pdau (acesso livre neste link), a poda é permitida quando:

Há interferência em equipamentos urbanos, como placas de sinalização de trânsito, postes, luminárias, rede elétrica e semáforos;

Há impedimento da visibilidade do trânsito;

Resulta em ataques de pragas, parasitas ou doenças;

Há necessidade de remover galhos secos ou mal distribuídos;

Há risco de queda comprovado por órgão competente.

No cumprimento de algum desses pré-requisitos, podem executar a poda funcionários da Semmas, da concessionária responsável pela rede de energia elétrica e da Secretaria Municipal de Obras (SMO); pessoas físicas ou jurídicas autorizadas pela Semmas; e Corpo de Bombeiros.

O Pdau elenca que a poda não pode deixar a copa da árvore em desequilíbrio ou esteticamente prejudicada, seguindo normas dispostas na lei. É vedada a poda drástica ou excessiva, como o corte de mais de 50% do total da massa verde da copa, afetando o desenvolvimento natural do vegetal.

Os instrumentos permitidos para a intervenção variam entre tesoura de podar, podão, serrotes, serras, motopodas e motosserras. Facão, foice e machado são proibidos.

Por considerar como espécies "exóticas invasoras", o Pdau proíbe o uso na arborização urbana de acácia-negra, ligustro, pinus e uva-do-japão.

Vias listadas para "Arborização +Segura"

Rua 21 de Setembro

Rua Alceu Wamosy

Rua Alcides Ernesto Affonso

Rua Alcides Nunes

Rua Alfredo Milani

Rua Angelina Michielon

Rua Ângelo Brustolin

Rua Antônio Broilo

Rua Antônio Gattermann

Rua Antonio Guido Perotoni

Rua Apoteose

Av. 13 de junho

Av. Mariland

Av. Rio Branco

Avenida Serrano Santo Antônio

Rua Bento Gonçalves

Rua Bortolo Zani

BR-116

Rua Caetano Petinelli

Rua Cavalieri Ambrógio Cipolla

Rua Cesare Cambruzzi

Rua Claudino Susin

Rua Conde D'Eu

Rua Dalla Santa

Rua Danilo Antônio Bridi

Rua das Araucárias

Rua das Gardênias

Rua das Videiras

Dep. Nadyr Rosseti

Rua do Presépio

Rua dos Cinamomos

Rua dos Ipês

Rua dos Jacarandás

Rua Dr. Félix Spinatto

Estrada Municipal Santo Bortolini

Rua Fabio Stalivieri

Rua Fiorindo Fochesato

Rua Flávio Chaves

Rua Flecha

Rua Francisco Lorenzi

Rua Gen. Alexandre Moss dos Reis

Rua Guilherme Moratelli

Rua Guilherme Moz

Rua Inocente Bortolanza

Rua Inocente de Carli

Rua Ítalo Raul Boff

Rua João Alberto Dambroz

Rua José Vidor

Rua Júlio Calegari

Rua Líbera Rizzo

Rua Luiz Maltauro

Rua Luiz Scopel

Rua Luiz Veronesi

Rua Maj. Adauto Cruz

Rua Manoel Pedrotti

Rua Nino Marsiaj

Rua Othelo Rosa

Rua Paul A. Harrys

Rua Pedro Américo

Rua Pedro Olavo Hoffmann

Rua Primitiva Zatti

Rua Rodolfo Félix Laner

Rua Rosangela Terres

Avenida Sírius

Travessão Leopoldina

Travessão Solferino

Rua Urbano Marietti

Rua Tronca

Fonte: Rio Grande Energia (RGE)