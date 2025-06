Projeto oferece oficinas de yoga e reiki gratuitos em bairros de Caxias do Sul

Aula de Yogaterapia hormonal ocorre nos bairros Desvio Rizzo (foto) e São Caetano. Porthus Junior / Agencia RBS

Atuando na prevenção, promoção e recuperação da saúde junto dos tratamentos tradicionais da medicina, as terapias integrativas fazem parte das técnicas denominadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) de Medicinas Tradicionais, Complementares e Integrativas (MTCI). Em Caxias do Sul, ganham força por meio do projeto Trajetórias e Travessias – Pics Caxias.

O projeto é desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e viabilizado em Caxias do Sul a partir de emenda parlamentar da Deputada Federal Denise Pessôa. Ele começou em abril e oferece atendimentos semanais com aplicação de reiki nas comunidades dos bairros Reolon, Serrano, Mariani e Vila Ipê. As práticas de yoga, na modalidade yogaterapia hormonal, são ministradas pela professora Lis Caberlon no São Caetano e Desvio Rizzo.

— A yogaterapia hormonal é uma técnica específica para o corpo feminino e que trabalha muito as questões de depressão, baixa libido, insônia e irritabilidade. Através de movimentos e respiração intensa, elas já começam a sentir uma melhora no sono e no seu estado de tranquilidade e consciência para a tomada de decisões — explica Lis.

Já nas aplicações de reiki, os participantes são recebidos para sessões que prometem acalmar a ansiedade e promover o bem-estar.

— É um método japonês de imposição de mãos, que não tem a ver com religiosidade. Ele traz muita tranquilidade. É a primeira fala que a gente ouve muito, mas também a melhora do sono e a possibilidade de ter uma disposição melhor para as suas tomadas de decisões — explica a professora.

Para participar, não é necessário ter encaminhamento médico, mas as PICS podem complementar tratamentos tradicionais. Por se tratar de terapias não invasivas, não há contraindicações. A yogaterapia hormonal, por exemplo, não tem movimentos de invertidas e é adaptada ao corpo das participantes.

O público é composto majoritariamente por mulheres aposentadas, observa Lis. Muitas delas, enfrentando os desafios da menopausa e as mudanças hormonais do período.

É o caso de Lenice Ribeiro, de 57 anos, moradora do bairro Desvio Rizzo, que já percebe na prática os efeitos da yogaterapia.

Lenice Ribeiro (ao centro) já percebe os efeitos da terapia integrativa do Yogaterapia hormonal. Porthus Junior / Agencia RBS

— A gente acalma muito o corpo, acalma a mente, acalma tudo. Outra coisa que as pessoas não percebem é que se juntar pessoas, elas começam a se unir, conversar mais, ter mais alegria... As pessoas pensam diferente depois que fazem o Yoga. É muito sensacional a parte da respiração, ela me ensinou a respirar de uma forma que eu nunca tinha feito antes. Eu tinha muito calorão e depois que eu comecei o yoga, eu percebi que já na primeira semana diminuiu. É muito benéfico pra quem está na menopausa — aponta.

"Aprendi que eu não sabia respirar direito"

Para Neusa Ponzoni, 65, também moradora do Desvio Rizzo, as aulas de yoga foram uma novidade. Ela já tinha ouvido falar sobre a prática, mas nunca teve a oportunidade de fazer aulas.

— É muito legal, muito interessante. A primeira coisa que eu aprendi foi que, nos meus 65 anos, eu não sabia respirar direito. Então, a gente aprende a trabalhar a respiração e que quando tu respira melhor, tudo fica melhor no teu organismo. As dores diminuem um pouco, a insônia sai... — observa a aluna.

Neusa Ponzoni observa a melhora no sono e diminuição do estresse. Porthus Junior / Agencia RBS

Entre os efeitos práticos já percebidos estão a qualidade do sono, menos estresse e mais tranquilidade.

— Eu me sinto mais leve pra fazer as coisas. Não me sinto tão pesada como eu estava antes. Está sendo muito benéfico para a saúde física, mental e espiritual — diz.

Lista de espera para as sessões

Para as aplicações de reiki, nos bairros Reolon, Serrano, Mariani e Vila Ipê, o objetivo é que cada vez mais pessoas tenham acesso à terapia. Por isso, as presidentes de bairro, junto da professora Lis, organizam um rodízio dos participantes.

— Sempre tem gente querendo. A prioridade é para quem nunca fez, depois repete, na medida possível — explica a presidente do bairro Serrano, Justina Ribeiro.

— Eu já fazia, mas depois, por condições financeiras, não deu mais. Como a gente trabalha muito em comunidade, tem muitos conflitos, então tu chega lá pesada e depois fica aliviada, tranquila.

Lis aplica Reiki em Sane Fiuza, participante das atividades gratuitas. Porthus Junior / Agencia RBS

Da mesma forma, a presidente do bairro Reolon, Sane Fiuza, observa que a terapia tem ajudado ela e outras mulheres da comunidade a levar a vida com mais leveza.

Ainda é possível participar

O projeto vai ocorrer em etapas ao longo de 2025 e 2026, e prevê, ainda para este ano, cursos de formação em reiki I e reiki II para moradores das comunidades, além de um encontro com todos os participantes, em data a ser definida.

Ainda há vagas e os interessados em participar podem se inscrever com a coordenadora Lis Caberlon pelo WhatsApp (54) 99695-6100.

Confira onde ocorrem as atividades

Yogaterapia hormonal

Bairro São Caetano – Nas terças-feiras, com início às 9h30min

Bairro Desvio Rizzo – Nas terças-feiras, com início às 16h

Reiki

Bairro Serrano – Nas quintas-feiras, das 13h30min às 17h30min

Bairro Vila Ipê – Nas terças-feiras, das 13h30min às 17h30min

Bairro Reolon – Nas segundas-feiras, das 12h30min às 17h30min

Bairro Mariani – Nas terças-feiras, das 12h30min às 17h30min

Curso de reiki - Nível 1

Bairro Serrano: dia 18 de julho, das 13h30 às 17h

Bairro São Caetano: dia 1º de agosto, das 13h30 às 17h

Bairro Desvio Rizzo: dia 29 de agosto, das 13h30 às 17h

Curso de reiki - Nível 2

Bairro Serrano: dia 8 de agosto, das 13h30 às 17h

Bairro São Caetano: dia 22 de agosto, das 13h30 às 17h

Bairro Desvio Rizzo: dia 19 de setembro, das 13h30 às 17h

PICS são institucionalizadas há 19 anos

As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Pics) foram institucionalizadas em 2006 pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde (PNPIC) e, desde então, já foram implementadas por diversos municípios brasileiros por meio do SUS.