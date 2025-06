Preparador físico das categorias de base do Brasil de Farroupilha morre aos 29 anos

Duarte será sepultado nesta quinta-feira (12), em Santa Vitória do Palmar, sua cidade natal. Brasil de Farroupilha / Divulgação

O preparador físico das categorias de base do Brasil de Farroupilha, Gabriel Canabarro Duarte morreu nesta quarta-feira (11), aos 29 anos. Conforme a assessoria de comunicação do clube, o jovem estava internado no Hospital São Carlos recebendo tratamento contra uma pneumonia. Entretanto, acabou sofrendo uma parada cardíaca.

Leia Mais Um ano de reconstrução da BR-470: como está a rodovia da Serra mais impactada pela tragédia climática no Estado

Leia Mais Com nova parceria, beneficiários do Círculo poderão utilizar o Hospital Saúde de Caxias do Sul

Duarte foi velado no início da manhã desta quinta-feira (12) no Memorial São José de Farroupilha. Em seguida, o corpo foi traslado para Santa Vitória do Palmar, sua cidade natal, onde será sepultado, às 18h, no Cemitério Municipal.

No Rio Grande do Sul, além do Brasil de Farroupilha, o jovem teve passagem pelo Brasil de Pelotas. Ele atuou também no Distrito Federal, nos clubes Planaltina, Ceilandense, Paranoá e Brazlândia.

Em nota de pesar, o Brasil de Farroupilha destacou que Duarte era “um profissional dedicado, respeitado e querido por todos que conviveram com ele no dia a dia do Estádio das Castanheiras.”.