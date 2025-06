Prefeitura de Caxias muda nome e relança grupo focado em acompanhamento psicossocial para profissionais da educação

Com o que chama de "evolução" do Núcleo de Apoio aos Profissionais da Educação (Nape), a prefeitura de Caxias do Sul lança, nesta terça-feira (17), o Núcleo de Acompanhamento Psicossocial da Educação (Naps). O grupo, com o mesmo intuito do antigo Nape, é voltado para o apoio psicossocial, promoção da saúde e qualidade de vida no trabalho para os profissionais da educação. A ação será coordenada pela secretaria da Educação (Smed) em parceria com a secretaria da Administração, Tecnologia e Inovação (Smati).