Prefeitura de Caxias fiscalizará irregularidades em ligações de esgoto no bairro Santa Lúcia

Equipamento forma uma neblina que percorre as tubulações no subsolo das ruas, calçadas e residências.

Com o objetivo de identificar possíveis ligações irregulares na rede de esgoto cloacal, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) realiza, nesta sexta-feira (13), os trabalhos de termonebulização em seis ruas do bairro Santa Lúcia, em Caxias do Sul. A ação serve para identificar imóveis que tenham as calhas de chuva ligadas à tubulação de esgoto cloacal, o que prejudica o tratamento e sobrecarrega as redes.