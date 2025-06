Prefeitura de Caxias emite alerta após identificar seis regiões com alto índice de infestação do Aedes aegypti

Seis das 16 regiões de Caxias do Sul possuem alto índice de infestação do Aedes aegypti , o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. O resultado, apontado por estudo da secretaria Municipal da Saúde (SMS), coloca o município em alerta nesta segunda-feira (2) .

De acordo com o Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (Liraa), Caxias do Sul está classificada no nível médio para infestação, o que exige atenção contínua para evitar uma epidemia.