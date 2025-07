Prefeitura de Caxias do Sul lança três novas licitações para reestruturação de vias no interior

Estrada Municipal Giovanni Batista Novello, localizada entre Fazenda Souza e Santa Lúcia do Piaí, onde a estrutura do pontilhão está danificada e será reformada. Cristofer Giacomet / Divulgação

A prefeitura de Caxias do Sul lançou nesta segunda-feira (30) três novas licitações para obras no interior do município, no valor de cerca de R$ 2,1 milhões. As intervenções abrangem as localidades de Vila Cristina, Primeiro Distrito, Fazenda Souza e Santa Lúcia do Piaí.

De acordo com as informações da Secretaria de Obras, as obras na Estrada do Vinho, em Vila Cristina e Primeiro Distrito, serão para o restabelecimento de contenções e a reconstrução da Ponte sobre o Rio Belo. Já nas regiões de Fazenda Souza e Santa Lúcia do Piaí, o intuito é reestruturar as vias de acesso.

Os processos acontecem de forma eletrônica no Portal de Compras do Governo Federal, com divulgação dos interessados em julho.

Confira os detalhes de cada licitação

Concorrência n.º 146-2025

Objeto: Execução da obra para restabelecimento da estrutura da Ponte sobre o Rio Belo, na Estrada do Vinho, Vila Cristina.

Valor Total da Contratação: R$ 161.365,33.

Data da Sessão Pública: 9 de julho de 2025, às 9h.

Concorrência n.º 148-2025

Objeto: Execução de obras de contenções para restabelecimento da estrutura viária da Estrada do Vinho, Vila Cristina e Primeiro Distrito.

Valor Total da Contratação: R$ 1.028.906,37.

Data da Sessão Pública: 10 de julho de 2025, às 9h.

Concorrência n.º 149-2025

Objeto: Execução de obras de restabelecimento da infraestrutura viária nas regiões de Fazenda Souza e Santa Lúcia do Piaí.

Valor Total da Contratação: R$ 965.079,84.