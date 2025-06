Prefeitura de Caxias do Sul fará leilão de bens imóveis em julho; saiba como participar  

Cinco lotes de bens imóveis que foram desafetados pela prefeitura de Caxias do Sul serão leiloados no próximo mês. Conforme anunciado pela administração, o Leilão Eletrônico nº 141/2025, será realizado em uma sessão pública no dia 24 de julho, às 10h.

Interessados em participar do leilão devem se credenciar e fazer as propostas no site do leiloeiro oficial. O leilão é aberto a pessoas físicas e jurídicas. O critério de julgamento é o de maior lance por lote. Os interessados em vistoriar os locais podem agendar visitas prévias pelos telefones (54) 3218.6015 e (54) 3218.6000.

Confira os lotes disponíveis:

Lote 1 - Valor de avaliação R$ 141.000,00

Matrícula 127.435 - Imóvel: área institucional nº 692, constituído pelo lote 003 da quadra 0900, frente para a Rua José Angeli, lado par, distanciando a 33,30 m da esquina com a Rua Dom José Baréa, no quarteirão formado pelas citadas vias mais a Rua Humberto de Campos, e limite da quadra 0901, com área superficial de 97,28 m².

Lote 2 - Valor de avaliação R$ 290.000,00

Matrícula 152.887 - Imóvel: área institucional nº 1111 constituído pelo atual lote administrativo nº 031 da quadra 0622, com testada para a Rua Miguel Muratore, lado ímpar, formando esquina com a Rua Gervásio Roccaro, lado ímpar, dentro do quarteirão formado pelas citadas vias mais a Rua Expedicionário, limite da R.F.F.S.A. e limite da quadra nº 0623, sem benfeitorias, tendo o terreno área superficial de 255,15 m² .

Lote 3 - Valor de avaliação R$ 65.000,00

Matrícula 203.617 - Imóvel: área viária de uso público nº 1721, com frente para a Estrada Municipal Padre Ari Camillo, situada na localidade de São Maximiliano, Distrito de Santa Lúcia do Piaí, sem benfeitorias, com área superficial de 330,45 m².

Lote 4 - Valor de avaliação R$ 195.000,00

Matrícula 202.323 – Imóvel: área institucional nº 1745, constituído pelo atual lote administrativo nº 007 da quadra 3750, no Loteamento Residencial Jacob Gregoletto I, frente para Avenida Perimetral Bruno Segala, lado par, esquina com a Avenida Bom Pastor, no quarteirão formado pelas citadas vias mais a Rua Domingos Vieiro, e limite com a quadra 3872, com área superficial de 102,12 m².

Lote 5 - Valor de avaliação R$ 255.000,00