Ponte entre Bento Gonçalves e Cotiporã tem trânsito bloqueado; confira outros trechos com interrupções pela chuva

Defesa Civil de Bento Gonçalves / Divulgação

A ligação entre Bento Gonçalves e Cotiporã foi interrompida na madrugada desta quarta-feira (18) em função da chuva. O bloqueio total ocorre na ponte sobre o Rio das Antas, que da acesso à RS-431.

De acordo com a prefeitura de Bento Gonçalves, equipes da Defesa Civil seguem no local monitorando a situação da ponte. Não há previsão de normalização no fluxo de veículos.

Lembrando que esta é a nova ponte da região, que foi inaugurada em novembro de 2024. A obra recebeu R$ 4.581.186,96, recurso repassado pela Secretaria Nacional da Proteção e da Defesa Civil, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, a partir do Plano de Trabalho enviado por Cotiporã.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o trânsito na RS-431 foi interrompido no km 11 em virtude do bloqueio na ponte que é em trecho municipal. Equipes do CRBM dão suporte na rodovia estadual.

Na região da Serra

A BR-470, entre Veranópolis e Bento Gonçalves, terá duas liberações no sistema de comboio na tarde desta quarta-feira (18). A primeira será no sentido Bento Gonçalves-Veranópolis, das 16h às 16h30min. A segunda ocorrerá no sentido Veranópolis-Bento Gonçalves, das 17h às 17h30min. Os motoristas devem ficar atentos porque após estas liberações para o trânsito de veículos, o trecho entre o km 185 e o km 202 seguirá totalmente interditado por tempo indeterminado.

Na BR-116, km 181, de Nova Petrópolis há bloqueio parcial com o sistema pare e siga com semáforo. No km 90 da mesma rodovia, em Picada Café, há bloqueio na pista no sentido interior . O trânsito flui pelo acostamento.

Para além das estradas, a travessia de balsa sobre o Rio Taquari, entre Santa Tereza e São Valentim do Sul, foi suspensa no fim da tarde desta terça. Segundo a empresa Lacel, que opera o serviço, a medida é temporária e foi tomada de forma preventiva em função do alto volume de chuva.

A região da Serra conta, também, com bloqueios causados por outros temporais. Na RS-431, em Bento Gonçalves, no km 22, a ponte na localidade de Santa Bárbara foi levada pela chuva de novembro de 2023. Em Nova Prata, no km 22 da RS-441, há um bloqueio total também em virtude de queda de ponte, em virtude da tragédia de maio do ano passado.