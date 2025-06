Polícia investiga caso de idoso que perdeu R$ 6 mil em golpe da falsa entrega de encomenda em Vacaria

A Polícia Civil de Vacaria instaurou um inquérito para apurar um crime patrimonial cometido contra um idoso de 81 anos . De acordo com o delegado regional Carlos Alberto Defaveri, o fato ocorreu no dia 27 de maio, mas registrado nesta quarta-feira (11).

O motoboy realizou, então, o reconhecimento facial da vítima, afirmando ser necessário para comprovar a entrega. Com isso, houve movimentação de pix, contratação de empréstimo bancário e antecipação do 13º salário do idoso, gerando um prejuízo de R$ 6 mil à vítima.