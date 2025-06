Orçamento e cronograma para a recuperação da RS-476, na Serra, serão divulgados nas próximas semanas

O encontro ocorreu no Palácio Piratini com a presença do secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos e do diretor geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino. Divulgação / Divulgação

A recuperação dos 67 quilômetros da RS-476, que liga as localidades de Saiqui (em Canela), Lajeado Grande (São Francisco de Paula) e Alziro Ramos (em Jaquirana) deve ocorrer em breve. Segundo o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, o governo do Estado irá definir um orçamento e divulgar um cronograma de obras nas próximas duas semanas. A informação foi dada em reunião com deputados e prefeitos nesta quinta-feira (26), em Porto Alegre.

O diretor geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, também estava no encontro e destacou que para agilizar a manutenção dos trechos, serão buscadas parcerias com os municípios envolvidos para a obtenção de cascalho para as obras, pois, quanto mais próximo dos locais, menos gasto com transporte.

Além disso, o diretor geral anunciou que o órgão dará o prosseguimento do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (Evtea) visando ao asfaltamento da via, que compõe a Rota Turística Caminhos da Neve, ligando as serras gaúcha e catarinense.

Os anúncios foram dados em resposta à solicitação do deputado federal Lucas Redecker e do deputado estadual, Neri, o Carteiro, ambos do PSDB, em atendimento aos municípios da região e à Associação dos Produtores Rurais dos Campos de Cima da Serra.

Também participaram do encontro no Palácio Piratini, os prefeitos de Canela, Gilberto Cezar; Thiago Teixeira, de São Francisco de Paula; Isabel Rauber, de Jaquirana; Lico Becker, de Bom Jesus, e o presidente da associação, Blair Cardoso.

Futuras obras serão beneficiadas