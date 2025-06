Ônibus de turismo pega fogo durante passeio pelo Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves

Veículo passava pelo km 17, da RS-444, no interior do município da Serra, quando o fato ocorreu. Janaina Bampi / Divulgação

Um incêndio em um ônibus de turismo de modelo panorâmico foi registrado na tarde deste domingo (1º), no interior de Bento Gonçalves. Havia 15 pessoas no veículo, entre a equipe e turistas, que faziam o passeio no km 17, da RS-444, no Vale dos Vinhedos, quando o fato aconteceu. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

De acordo com as informações da assessoria de imprensa da Giordani Turismo, empresa responsável pela operação do passeio, antes do fogo se alastrar, o motorista do veículo, de 47 anos, orientou que os passageiros saíssem do veículo, no entanto, chegou a inalar fumaça e precisou de atendimento de equipe do Samu, mas sem gravidade.

Conforme o 2º sargento Pablo Moreira, da comunicação do Corpo de Bombeiros Militar, foi identificado que o fogo começou no motor do coletivo, mas ainda não há informações do que teria causado o sinistro.