Obras de implantação de redes de esgoto alteram trânsito em Caxias do Sul

Obras ocorrem em vários bairros de Caxias do Sul.

Em função de obras do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), o trânsito em Caxias do Sul poderá sofrer alterações a partir deste sábado (7).

Neste final de semana há previsão de uma frente de trabalho no bairro Bela Vista. No Centro, uma pista foi liberada para o tráfego de veículos na Rua Dr. Montaury, entre a Avenida São João e a Rua Hércules Galló.

O cruzamento da Montaury com a Rua Flores da Cunha ficará liberado neste final de semana para a realização de um evento do Colégio Murialdo. A partir de segunda-feira (9), a via será bloqueada para avanço da escavação. Será permitido aos motoristas que acessaram a Rua Flores da Cunha, a partir da Rua Visconde de Pelotas, somente converter à direita na Rua Dr. Montaury.