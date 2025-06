Obras de implantação de redes de esgoto alteram trânsito em Caxias do Sul a partir deste sábado

Em função de obras do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), o trânsito em Caxias do Sul poderá sofrer alterações a partir deste sábado (28).

Neste final de semana há previsão de uma frente de trabalho no bairro Desvio Rizzo. A Rua Vereador Otto Scheifler, entre as ruas José Argenta e Ernesto Bernardi, haverá bloqueio parcial do trânsito.

Também estão previstas extensões e substituições de redes de água na Estrada Waldemar Bascheira, Carapiaí, no distrito de Santa Lúcia do Piaí; na Estrada Vereador Ary Antonio Bergosa, no bairro Nossa Senhora da Saúde, e no bairro Serrano, com bloqueios pontuais em várias ruas.