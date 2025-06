Novidade do governo, secretaria de Gestão Urbana de Caxias completa três meses de atuação com o objetivo de melhorar o visual da cidade

Servidor realizando a limpeza de bancos na praça Dante Alighieri. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Tema de debates na corrida eleitoral do ano passado, a zeladoria de Caxias do Sul ganhou uma secretaria própria ainda em janeiro de 2025. No entanto, a Gestão Urbana (SMGU) só iniciou a atuação no dia 10 de março. Com o objetivo de melhorar o visual da cidade, a pasta está instalada no último andar da prefeitura.

Até março, a Gestão Urbana se dedicou à formação da equipe e à instalação da estrutura administrativa. Conforme Rodrigo Weber, titular da pasta, foram absorvidos setores de três outras secretarias, como a iluminação pública, que era das Obras, as praças parques e jardins (PPJ), do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), e manutenção dos parques e praças, do Esporte e Lazer.

Além disso, há a administração de contratos com a Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca) para as capinas e roçadas. Inclusive, até julho deve ser efetivada a Codeca como a empresa que cuidará dos banheiros públicos — em janeiro foi rompido o contrato com antiga prestadora.

Dois setores considerados importantes estão passando por reestruturação interna. As roçadas e as capinas devem ter a sua atuação modificadas. O atual cronograma prevê o giro pela cidade entre 90 e 120 dias, a ideia, a partir de agosto, é reduzir para 50 a 60 dias. Já a iluminação pública também terá atenção redobrada aos fios obsoletos. Recentemente, foi feita uma reunião com o Ministério Público, e a ideia é retomar força-tarefa de limpeza dos postes.

Segundo o secretário, o balanço dos três meses de atuação é positivo.

— Já conseguimos atuar em várias frentes, com alguns mutirões que realizamos. Conseguimos dar uma baixa em torno de 500 processos na PPJ, conseguimos fazer revitalizações em praças no Mariland, no Planalto, estamos com uma no Fátima, estamos fazendo manutenções pontuais em determinados casos, como no Jardim Iracema — avalia Weber.

Conforme Weber, as demandas à pasta chegam de três formas: via Alô Caxias, processos protocolados e indicações de vereadores. Todos passam pela análise do diretor da sessão, que elenca as prioridades. Somente de podas e supressão de árvores são 1,7 mil processos abertos, segundo o secretário.

— Estamos trabalhando para tentar ampliar as equipes e dar mais condições, para que possamos pensar em zerar esse número a médio prazo. E, em contrapartida, a Gestão Urbana tem a necessidade de dar um visual melhor para a cidade, o Samae nos disponibilizou um caminhão limpa-foça, que podemos usar como jato, vamos lavar alguns paradões e viadutos da cidade para que o visual da cidade mude, porque foi o principal motivo (da criação da pasta), que é a zeladoria — afirma Weber.

A SMGU também fiscaliza o contrato dos relógios digitais e deve assumir o dos toponímicos — placas com os nomes das ruas.

No entanto, as operações tapa-buracos em vias públicas retornarão para a secretaria de Obras, conforme Weber. Além disso, a partir do ano que vem a Semmas voltará a fazer o pagamento dos contratos à Codeca das coletas seletiva, orgânica e especial, mas a fiscalização ficará com a Gestão Urbana.

E o orçamento?

Atualmente, a Gestão Urbana conta com aproximadamente 100 servidores e sete CCs. O orçamento de R$ 224.264.619,00 da secretaria é oriundo do que havia sido previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para os setores que foram absorvidos pela pasta.

Conforme Weber, os recursos são usados para o pagamento do contrato com a Codeca, a iluminação pública e pagamentos de outros contratos. No entanto, como explica o secretário, ainda não há um fundo ou uma verba específica para ser aplicada nas melhorias ou aquisição de novos equipamentos.

Rodrigo Weber é o titular da Gestão Urbana. Neimar De Cesero / Agencia RBS

— Agora em agosto chega a LDO (de 2026), e daí sim vamos pensar para o ano que vem, para que possamos ter um fundo ou uma verba específica para aplicação exclusiva, para ampliação de equipe, de equipamentos, veículos, para que possamos estruturar a secretaria cada vez mais.

Weber também quer ampliar alguns contratos, como os de melhorias de calçadas e espaços públicos, e afirma ter a necessidade de contratar uma empresa para auxiliar na limpeza urbana, como nas paradas de ônibus.

Melhorias na Dante e Parque dos Macaquinhos

A praça Dante Alighieri e o Parque dos Macaquinhos devem receber melhorias na iluminação ainda neste ano. Segundo o secretário Rodrigo Weber, o objetivo é que a população possa utilizar esses espaços 24 horas por dia com segurança.

O calçamento na Dante também deverá receber uma atenção especial, assim como o passeio público no Parque dos Macaquinhos.