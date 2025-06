Mutirão da Saúde movimenta UBSs de Caxias do Sul neste sábado 

O Mutirão de Saúde, promovido pela prefeitura de Caxias do Sul neste sábado (14), movimentou as unidades básicas de saúde (UBSs), abertas das 8h às 17h, ofertando vacinas e realizando consultas pré-agendadas. Na UBS Cinquentenário, até o início da tarde, mais de 100 doses contra a gripe já tinham sido aplicadas.

De acordo com a gerente da unidade, Sandra Radaelli, a população aderiu ao muritão. Ainda assim, eram esperadas mais pessoas , pelo menos na parte da manhã. Além das consultas clínicas, pediátricas e odontológicas, a equipe estava atualizando a caderneta das vacinas de quem chegava no espaço.

— Até às 13h, mais ou menos 120 doses de vacina contra a influenza e mais uma série de vacinas do calendário, foram aplicadas. A gente esperava uma movimentação bem maior, já que a gente abriu a UBS exclusivamente no sábado para isso, mas a população foi vindo aos poucos — comentou Sandra.

Segundo a gerente, foram liberadas duas salas para aplicação dos imunizantes. Uma para as doses contra a influenza e outra para as demais vacinas e atendimento para as crianças.

Com o intuito de diminuir a fila de espera com 7,3 mil procedimentos, o mutirão também aconteceu nos hospitais da cidade, com a realização de consultas, exames e cirurgias eletivas já pré-agendadas. A projeção era que fossem realizados pelo menos 2,1 mil atendimentos até o fim do dia. O resultado final da ação deve ser divulgado até segunda-feira (16).