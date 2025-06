Motorista fica ferida após van sair da pista, bater em carro e colidir contra casa em Caxias do Sul

Uma van saiu da pista, invadiu um terreno e colidiu contra a estrutura de uma casa na localidade de Conceição da Linha Feijó, no interior de Caxias do Sul. A motorista do veículo, uma mulher de 43 anos e que não teve a identidade divulgada, ficou ferida. O acidente foi registrado pouco depois das 8h desta quinta-feira (12), em um trecho de curva da Estrada Municipal da Uva.