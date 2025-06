Morre aos 73 anos, em Caxias do Sul, o advogado Juelci de Almeida

Morreu neste domingo (8), em Caxias do Sul, aos 73 anos, o advogado Juelci de Almeida . Ele atuava há cerca de 40 anos na área do direito de trânsito.

Almeida foi tesoureiro da Ordem dos Advogados do Brasil (Subseção de Caxias do Sul), assessor jurídico da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) e membro do Conselho Estadual de Trânsito (Cetran/RS).