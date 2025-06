Moradores de Jaquirana, na Serra, reclamam de falta de água nesta semana

Problema atinge ruas da área urbana. Reprodução / Acervo pessoal

Moradores de Jaquirana, município da Serra com 3,6 mil habitantes, reclamam de falta de água nesta semana. O problema atinge ruas como Orestes Andelieri, Vitória, Juvenil Lopes Valim, Vera Cruz, Sagitário, Cruzeiro do Sul, Tupinambá e Estrada São Luiz, de acordo com um morador que prefere não se identificar. Ele conta que, desta vez, a falta de água se iniciou no domingo (22):

— (Jaquirana) é lugar que o pessoal vai para o mato, trabalha com serraria, chega sujo em casa e não tem uma gota de água. As pessoas estão sendo humilhadas, pagam um serviço caro com muito pouco retorno. É uma falta de água constante.

Segundo a prefeita Maria Isabel Rauber, a Bel, Jaquirana é abastecida por poços artesianos. No perímetro urbano são cinco, todos de responsabilidade da Corsan. Ela explica que a falta de água foi causada por vazamentos na rede e por uma chuva com raios, no domingo, que teria danificado o sistema elétrico de parte dos poços.

A Corsan disponibilizou, conforme Bel, um caminhão pipa e resolveu a situação somente na madrugada de quarta (25). Horas mais tarde, entretanto, um novo empecilho surgiu:

— Na tarde de ontem (quarta), ocorreu um acidente, com uma máquina da Secretaria (Municipal) de Obras na Rua do Máximo, atingindo a rede de distribuição e, consequentemente, segundo a Corsan, seria o motivo para a falta de água à noite.

A chefe do Executivo diz que são recorrentes e generalizadas as reclamações por desabastecimento ou, pelo menos, por fornecimento de água em baixa intensidade.

— As principais demandas que estamos pleiteando da Corsan são: a instalação do novo poço com urgência (que teria sido aberto há dois anos) e, pelo menos, um funcionário (da companhia) fixo no município — reivindica.

O município opera, em paralelo, 16 poços e uma estação de tratamento de água (ETA) no interior, onde a distribuição, garante Bel, está plena.

O que diz a Corsan

Por meio de nota (leia abaixo) a Corsan responde que a chuva de domingo provocou queda de energia elétrica, atingindo o sistema de bombeamento de três dos cinco poços artesianos. Equipes da companhia, então, atuaram na substituição de componentes e restabelecimento do sistema.

A empresa reforça que, na quarta, uma tubulação foi rompida durante a execução de obras na Rua Máximo, o que comprometeu novamente o fornecimento de água.

De acordo com a Corsan, o sistema de abastecimento está em "operação regular" neste momento.

Nota na íntegra