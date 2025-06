Mesmo com chuva, comunidade se reúne na Praça Dante Alighieri para celebrar os 135 anos de Caxias do Sul 

Bolo cenográfico retratou a cultura e locais típicos de Caxias do Sul. Ulisses Castro / Agencia RBS

O "parabéns pra você" que marcou os 135 anos de emancipação de Caxias do Sul foi cantado por um seleto grupo de moradores que enfrentou a chuva para celebrar o aniversário da cidade. A comemoração aconteceu na tarde da quarta-feira (18), na Praça Dante Alighieri. Um toldo foi instalado para abrigar o público.

A celebração contou com a presença do prefeito Adiló Didomenico, o presidente da Câmara de Vereadores, Lucas Caregnato, secretários municipais, o presidente da Empresa Festa da Uva de Caxias do Sul, Milton Corlatti, as candidatas a soberanas da Festa da Uva, além de outras autoridades.

O momento simbólico do sopro das velas foi feito com um bolo cenográfico, desenvolvido pelas confeiteiras da Arte&Tortas. Com seis andares, o bolo trouxe decoração temática da cidade, com pontos turísticos, referências à cultura e clubes esportivos da cidade.

Diferente das edições anteriores, a distribuição do bolo de aniversário, principal celebração do dia, foi feita em porções, fracionadas em potes. Cerca de 3,5 mil porções no sabor chocolate foram preparadas pelos alunos do Senac de Caxias, com a doação dos ingredientes pelo Sindigêneros.

As porções foram levadas até a Praça pelo Banco de Alimentos e distribuído pelos servidores da prefeitura ao público, que pode provar o doce durante a celebração.

Tradição do bolo supera instabilidade no clima

A aposentada Rita Antonia Greim, de 75 anos, foi uma das pessoas que fez questão de participar do aniversário da cidade. Com um guarda chuva na mão e o bolo em outra, saiu da praça satisfeita com o novo formato de distribuição.

— Sempre venho acompanhar as homenagens. É a nossa terra, nosso aniversário. Pena que choveu, se não teria trazido meus netos também — comenta.

Marília Orlandin, 73, também é uma das pessoas que participa da distribuição do bolo todos os anos. Segundo ela, com chuva ou sol, a presença no aniversário é confirmada.

— O bolo sempre é uma delícia e esse ano não foi diferente, mesmo com o clima chuvoso.

Jennifer Boff Bianchi, 23, tinha compromissos no centro quando soube do aniversário de Caxias. Decidiu passar pela praça e garantir uma porção do bolo para si e para a pequena Giovanna, de dois anos.