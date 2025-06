Mesmo com baixa do rio, Ponte da Cooperação, entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis, não deve ser liberada

Ponte da Cooperação está bloqueada por conta de danos na estrutura. Defesa Civil de Nova Petrópolis / Divulgação

A Ponte da Cooperação, entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis, não deve ser liberada mesmo com a baixa do Rio Caí, conforme a Defesa Civil do município da Região das Hortênsias. A estrutura foi danificada após a chuva intensa que atingiu a Serra na terça (17) e na quarta (18). Uma parte da cabeceira foi levada pela força da água.

A travessia sobre o Rio Caí havia sido inaugurada em setembro do ano passado como alternativa à ponte da BR-116. A principal ligação entre as duas cidades havia cedido com a chuva de maio - a nova, depois, foi inaugurada em dezembro do ano passado pelo governo federal.

O coordenador da Defesa Civil de Nova Petrópolis, Lucas Gustavo Attmann, informa que uma avaliação deve ser feita na Ponte da Cooperação. Mas, pelos danos já observados, Attmann acredita que o trecho não poderá liberado por conta dos estragos: