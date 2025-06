Matrículas abertas para projeto que atende crianças durante o recesso escolar em Caxias do Sul

Estão abertas as inscrições para a edição de inverno do projeto Brincando nas Férias, do Sesc Caxias do Sul. A iniciativa é destinada para crianças de 5 a 11 anos, que durante o recesso escolar, podem praticar uma série de atividades especiais, como jogos esportivos, oficinas lúdicas e de criação, espetáculos de mágica, entre outras.