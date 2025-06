Mais pets e menos crianças na população brasileira indicam mudança no perfil familiar, segundo especialistas da Serra

A população de pets do Brasil alcançou a marca entre 150 milhões e 160 milhões de animais , conforme levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet). É a terceira maior do mundo. O dado também reafirma outro cenário verificado: há mais pets do que crianças nos lares brasileiros.

Conforme o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população até 14 anos do país é de cerca de 40,1 milhões de pessoas. Houve até mesmo uma redução em relação a 2010, quando a população era de cerca de 45,9 milhões de crianças. Em contrapartida, a população pet aumentou: em 2022, eram cerca de 155,7 milhões.

Os dados podem indicar mais uma vez uma mudança no perfil da família brasileira. A professora de Psicologia do Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG) e psicanalista Cassia Ferrazza Alves aponta que surgiram novas formas de vivenciar a conjugalidade e a parentalidade, o que pode incluir os animais de estimação:

— Atualmente, observa-se que está crescendo o número de casais que não desejam ter filhos, uma vez que a compreensão de família e de conjugalidade tem se modificado. Desse modo, surgem novas formas de vivenciar a conjugalidade e a parentalidade, no caso abordado, das denominadas “famílias multiespécies”, as quais são famílias compostas por uma relação afetiva entre seres humanos e pets, que são legitimados como membros da família, que pode ter a presença de filhos e pets ou somente pets.

— Essa ideia de escolha é uma ideia muito recente. Escolher ter filhos ou não. Se tu casava, a ideia era que tu naturalmente tivesse filho, que esse desejo materno ia ser algo natural e sabemos que hoje não é natural. Isso é algo que podemos escolher, ter ou não. Tem mulheres que não vão ter esse desejo. Mas antes não era possível não escolher isso. Tinha alguma coisa errada se a mulher não tivesse filhos ou se a família escolhesse, então, não ter filhos. E hoje vemos não só a questão dos casais, mas as famílias. Por exemplo, uma pessoa morando sozinha com um pet e isso é considerado uma família — comenta.

Escolha por pets

— É a questão da carreira, porque os dois muitas vezes têm desejos profissionais e vai passando o tempo e não se vê mais a questão do desejo parental, porque eles sabem no momento que eles forem pais, eles vão ter que abrir mão de várias outras questões, tanto econômicas, de tempo e de prioridade. E muitas vezes os casais priorizam a questão de viajar, de investir na carreira, o próprio tempo para o casal — conta a doutora em Psicologia.

— Em 2021, a psicóloga egressa da FSG Melanie Aguiar e eu publicamos um estudo no qual investigamos a motivação dos casais que optam por não ter filhos e que possuíam animais de estimação. Identificamos, tanto nos participantes do estudo, quanto na literatura, alguns aspectos associados à motivação pelas famílias serem compostas por pets e não por filhos, tais como menos gastos financeiros, mais tempo para a dedicação na carreira, maior liberdade e menos preocupações. De modo geral, os estudos evidenciam também que casais que optam por pets e não terem filhos apresentam maior nível de escolaridade.

Respeito com as espécies

A administradora Keila Gonçalves, 36 anos, tem três animais de estimação: a cachorra Brigitte, a gata Camala e o porquinho da índia Alecrim . Moradora de Farroupilha, Keila relembra que aprendeu com os pais a ter o carinho e o cuidado com os bichos:

— O pai sempre trabalhou com granja avícola e sempre teve esse olhar muito de cuidado, de olhar para os bichinhos com amor. Sempre cuidou muito, a mãe também, então fomos criados nessa ideia de que o bichinho está doente, está precisando de cuidado, vamos cuidar ou melhorar a qualidade de vida dele sempre.

— Hoje em dia tem muita gente que quer ter bicho em casa. Mas aí é aquela coisa do uso do bicho, como objeto. Eu gosto do bichinho. Mas temos que cuidar como membro da família mesmo e com respeito a questão das espécies.