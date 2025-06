Mais de uma tonelada de produtos impróprios para o consumo é apreendida em mercados e açougue de São Francisco de Paula

Agentes da Força-Tarefa do Programa Segurança dos Alimentos do Ministério Público (MP) fiscalizaram três mercados e um açougue em São Francisco de Paula e apreenderam 1,8 tonelada de produtos impróprios para o consumo. A ação ocorreu nesta quarta-feira (25).

Também foram localizados produtos como mel, aipim, queijos e carvão de origem desconhecida. Outras irregularidades encontradas pelos agentes foram produtos com validade vencida, fora da temperatura adequada e armazenados de forma inadequada. Também foram apreendidas unidades de álcool e medicamentos com venda proibida em mercados.

Além do Ministério Público, com representantes da Defesa do Consumidor de Porto Alegre e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), participaram da fiscalização a Vigilância Sanitária Municipal de São Francisco de Paula, a Secretaria Estadual da Saúde, a Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação e a Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram).