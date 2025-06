Mais de 7 mil doses de vacina contra gripe foram aplicadas no Mutirão da Saúde em Caxias do Sul

Mais de 7 mil doses de vacina contra a influenza , 1,3 mil doses de vacinas do calendário do Programa Nacional de Imunização (PNI) e 3,5 mil atendimentos de atenção básica à saúde foram realizados durante o Mutirão de Saúde, promovido pela prefeitura de Caxias do Sul neste sábado (14).

Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) ficaram abertas das 8h às 17h, com vacinas e realizando consultas pré-agendadas.

Organizado com o intuito de diminuir a fila de espera com 7,3 mil procedimentos, o mutirão também aconteceu nos hospitais Geral, Pompéia, Círculo Saúde, Virvi Ramos, Unimed, Saúde e também o Centro Clínico da Universidade de Caxias do Sul (UCS) e a Faculdade da Serra Gaúcha (FSG), com a realização de consultas, exames e cirurgias eletivas já pré-agendadas.