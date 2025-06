Loubet é uma das atrações da Festa do Pinhão, que se inicia na próxima semana em São Francisco de Paula

O sertanejo Loubet é destaque na programação musical. Divulgação / Divulgação

A 26ªFesta do Pinhão, em São Francisco de Paula, ocorre entre os dias 3 e 6 de julho, no novo Centro de Eventos. Com entrada gratuita, o evento contará com programação artística e opções gastronômicas feitas à base de pinhão.

A organização do evento está com expectativa de receber mais de 20 mil visitantes. Neste ano, o espaço contará com praça de alimentação, feira de negócios com produtos locais e uma área para apresentações culturais, além da tradicional distribuição gratuita de pinhão.

Para embalar o público, a programação musical conta com show do Loubet – Made in Roça, um dos principais nomes do sertanejo universitário atual, além de Papas da Língua, Claus & Vanessa, Vera Loca, dentre outros.

Confira a programação completa:

3 de julho (quinta-feira)

18h: Abertura Oficial com Israel da Sóis

Coro Municipal de São Francisco de Paula

Banda Opus Dei

Leandro & Rafael

Grupo Matizes

Grupo Matizes 22h30min: Brilha Som

4 de julho (sexta-feira)

8h30min: Seminário EMATER

Trio Gaúcho

Seminário EMATER

Seminário EMATER 16h30min: Fabiano Azevedo

Jana & Ale

Jana & Ale 19h: Yuri & Banda

The Travellers

The Travellers 21h45min: Vera Loca

Vera Loca 23h15min: Claus & Vanessa

5 de julho (sábado)

11h: Daniela Duarte

Rockfeller

Rockfeller 15h: Raízes do Rincão

Laços da Tradição

Laços da Tradição 17h: Escola Atittude

Volnei Gomes & Grupo Cantando o Rio Grande

Volnei Gomes & Grupo Cantando o Rio Grande 19h45min: Papas da Língua

Papas da Língua 21h30min: Pagode do Exata

Pagode do Exata 23h: Nanda Virtuozo

6 de julho (domingo)