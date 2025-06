Justiça determina suspensão do exercício profissional de advogada em investigação por mais de 170 crimes de estelionato em Vacaria

Uma determinação da juíza Tatiane Levandowski, da 1ª Vara Criminal de Vacaria, suspendeu o exercício profissional de uma advogada que atua na cidade dos Campos de Cima da Serra pelo período de um ano. A medida atendeu a pedido do Ministério Público (MP), com base em investigação que apura mais de 170 crimes de estelionato e apropriação indébita majorada. De acordo com a denúncia, os supostos crimes teriam sido cometidos ao longo de sete anos. A decisão saiu na quarta-feira (4), mas cabe recurso da advogada, que não teve o nome divulgado.

De acordo com a denúncia do MP, a advogada teria causado um prejuízo de R$ 669 mil a diversos clientes. Entre as ações estaria a solicitação de valores sob justificativas falsas, como despesas processuais, e a apresentação de documentos adulterados para legitimar repasses. As infrações teriam ocorrido, principalmente, nas áreas de direito de família e direito tributário.