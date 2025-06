Jogo do Caxias provoca bloqueios de trânsito no entorno do Estádio Centenário neste domingo

As ruas no entorno do Estádio Centenário serão bloqueadas pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMTTM)de Caxias do Sul a partir das 16h30min de domingo (29). O motivo é o jogo entre Caxias e Ituano, válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.