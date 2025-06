Jantar que arrecada verba para o combate ao câncer de Bento Gonçalves ocorre em agosto

O jantar Eles na Cozinha, da Liga de Combate ao Câncer de Bento Gonçalves, ocorrerá no dia 30 de agosto. Serão 17 cozinhas participantes engajadas na causa e os pratos serão inspirados na temática da Itália, em alusão aos 150 anos da imigração italiana. A noite ainda terá show de Rodrigo Soltton.

Os valores arrecadados são integralmente destinados a viabilizar os serviços prestados pela Liga, que ajuda pessoas no tratamento contra o câncer e também ampara seus familiares.

O 25º Eles na Cozinha se inicia às 20h, no hall do Pavilhão A do Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Os ingressos já estão disponíveis mediante doação individual de R$ 500 na Liga de Combate ao Câncer de Bento Gonçalves ou nas cozinhas parceiras. Outras informações: (54) 3451.4233.