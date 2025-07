Jantar que arrecada verba para auxiliar adolescentes e crianças de Caxias está com ingressos à venda

O jantar beneficente da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas (ADCE) chega à 22ª edição no dia 23 de agosto, no Tulipa Restaurante, nos Pavilhões, em Caxias do Sul. Os ingressos estão à venda a R$ 250 e podem ser adquiridos com as cozinhas participantes ou na secretaria da ADCE.