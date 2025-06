Inverno de 2025 promete ser um dos mais frios dos últimos dois anos na Serra

As baixas temperaturas serão registradas durante os três meses, com mínimas de 6º e máximas de 21º

Prepare as mantas e casacos, pois o inverno deste ano, que inicia nesta sexta-feira (20), promete ser um dos mais gelados dos últimos dois anos. A informação é do meteorologista da Climatempo, Guilherme Borges. Porém, mesmo com as baixas temperaturas, a estiagem não será um problema, devido à previsão de 140 a 200 milímetros durante os meses da estação.