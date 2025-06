Instituto dedicado à luta contra feminicídios inaugura banco com mensagens sobre relacionamentos abusivos em escola de Caxias do Sul

Banco vermelho simboliza a conscientização sobre relacionamentos abusivos e a luta contra feminicídios no país. Porthus Junior / Agencia RBS

"O amor não controla, não humilha, não agride". "Sentar e refletir. Levantar e agir". As frases em cor branca escritas em um banco vermelho alertam: é preciso combater a violência contra a mulher e as relações abusivas. Localizada na Escola de Ensino Médio, Técnico e Fundamental da Universidade de Caxias do Sul, o Cetec, a estrutura será inaugurada oficialmente nesta quarta-feira (18). A intenção é de que a iniciativa abra uma série de trabalhos e discussões sobre o assunto na instituição de ensino.

O projeto da escola caxiense é realizado em parceria com o Instituto Banco Vermelho, de Pernambuco. A entidade sem fins lucrativos e suprapartidária foi fundada em novembro de 2023 e se dedica à luta contra feminicídios no país. O banco caxiense é o primeiro instalado em um centro educacional do Rio Grande do Sul. A estrutura está presente em outros 13 Estados brasileiros em formato gigante.

Para a diretora do Cetec, Ana Cristina Possapp Cesa, além da prevenção e da conscientização, tratar sobre os relacionamentos abusivos e as várias formas de violência contra a mulher permitem que os estudantes estejam a par de um assunto contemporâneo, que precisa e deve ocupar os debates nas salas de aula:

— É para darmos visibilidade à causa, mas mais do que isso: para darmos elementos para que os estudantes do Cetec possam discutir esse tema e se posicionar sobre essa questão — sinaliza a diretora.

Estudante do terceiro ano do Ensino Médio, Isadora Gehlen Michels, 17 anos, diz que conhecia pouco sobre os formatos de relações abusivas até vivenciar a situação de uma amiga próxima, que era manipulada e chegou a ser agredida pelo namorado. Uma palestra com as idealizadoras do Instituto Banco Vermelho, na segunda-feira, ajudou a adolescente a compreender os sinais de alerta dentro de uma relação.

— Não é que eu não acreditava, mas é que era muito distante, sabe? Mas é uma coisa que vai te marcar para o resto da tua vida e mexe com todo mundo ao seu redor também. Por isso acho muito importante falarmos sobre essa causa — enfatiza Isadora.

Durante a inauguração, na manhã desta quarta-feira, os alunos do Ensino Médio do Cetec irão pintar outro banco vermelho com frases como: "A relação abusiva de hoje pode ser o feminicídio de amanhã", "Lutamos pelo feminicídio zero" e "Mulher não é propriedade".

Para além do banco vermelho

A temática será trabalhada ao longo do ano em diversas frentes, segundo a escola. A sugestão é que cada série trabalhe com projetos interdisciplinares específicos. Para o 1º Ano do Ensino Médio, a intenção é trabalhar com o itinerário formativo Construindo a Cidadania e o projeto Construindo Leis, em parceria com a Câmara de Vereadores.

Para as demais séries de Ensino Médio, serão disponibilizados, no Ambiente Virtual de Aprendizagem, materiais informativos do Instituto Banco Vermelho que tratam de temas como Masculinidade sem Machismo e Namoros Abusivos.

Para os estudantes do Ensino Fundamental, serão promovidas oficinas de banco por meio do Projeto Primeira Infância: “Banquinho Vermelho vai à Escola”. Trata-se de uma atividade educativa em que crianças constroem banquinhos vermelhos com palitos de picolé, promovendo o Ligue 180 e a conscientização desde cedo.