Identificado caminhoneiro que morreu ao pular de veículo na RS-122, em Farroupilha

Vítima, que era natural de Caxias do Sul, saltou do caminhão após perder o controle do veículo. Ele acabou morrendo no local em decorrência dos ferimentos

06/06/2025 - 15h35min