Identificada jovem que morreu em acidente entre motocicleta e caminhão na RS-122, em Flores da Cunha

Foi identificada como Luana Emely Santos, 18 anos , a jovem que morreu em um acidente entre uma motocicleta e um caminhão na RS-122, em Flores da Cunha. O caso foi registrado no km 94 da RS-122, por volta das 7h20min.

A mulher era caroneira de uma motocicleta Yamaha, que seguia no sentido Flores-Antônio Prado. Após cair da moto, ela acabou embaixo de um caminhão, que seguia no fluxo contrário.

Segundo a delegada Suelen Breda Panizzon, o condutor da motocicleta relatou que havia gelo na pista, o que pode ter contribuído para o acidente. Um laudo do Instituto-Geral de Perícias (IGP) poderá confirmar ou não se as condições climáticas e da via influenciaram na colisão.