Humorista Leo Lins, condenado por propagar discursos considerados discriminatórios, tem show confirmado em Caxias

O Novo Show será apresentado no dia 1º de agosto, às 20h30min, no Teatro Murialdo. Os ingressos podem ser adquiridos pelo s ite Minha Entrada .

Lins é um dos nomes mais reconhecidos do stand-up comedy brasileiro. Nascido no Rio de Janeiro em 1982, iniciou sua carreira em 2005 com o espetáculo Pão e Circo e integrou o grupo pioneiro Comédia em Pé. Autor dos livros Notas de um Comediante Stand-Up (2009) e Segredos da Comédia Stand-Up (2014), ele também já fez participações em novelas e filmes como Exterminadores do Além Contra a Loira do Banheiro (2018).