Humilde, transparente e carismático: quem era vocalista de banda que morreu durante baile em Caxias

A relação com a música começou cedo, aos 12 anos , de acordo com os colegas de banda. Atualmente, Qüerinha era vocalista , mas também já havia atuado até como contrabaixista.

Em paralelo à carreira musical, Qüerinha trabalhava há cerca de 17 anos na prefeitura de Vacaria, cidade onde nasceu e cresceu. De acordo com Bossardi, com 65 anos completados em fevereiro, o músico estava em processo de encaminhar a aposentadoria.

A prefeitura de Vacaria manifestou, em nota, pesar pelo falecimento: "Sinval dedicou mais de quatro décadas à valorização da cultura regional e também atuou como servidor público, contribuindo com empenho e responsabilidade para o desenvolvimento do nosso município".

Nas redes sociais, os músicos do grupo manifestaram o pesar pela perda do colega e amigo: "Tristeza profunda em nossos corações. Gratidão a ele que até o final cantou conosco", diz publicação.

Mal súbito

De acordo com o músico Nori Bossardi, Qüerinha se apresentava no palco na noite de sábado (7), quando teve o mal súbito e caiu, pelas 23h30min. A apresentação foi na comunidade Nossa Senhora do Rosário de Pompéia, no bairro Charqueadas, em Caxias do Sul.