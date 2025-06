Horário de vacinação contra a gripe será ampliado em cinco UBSs de Caxias

As unidades Cinquentenário, Eldorado, Esplanada, Cruzeiro e Desvio Rizzo ficarão abertas até as 20h.

Em função da baixa procura pela vacina contra a gripe em Caxias do Sul, a secretaria Municipal da Saúde (SMS), amplia, a partir da próxima segunda-feira (9), o horário das UBSs Cinquentenário, Eldorado, Esplanada, Cruzeiro e Desvio Rizzo. Os postinhos ficarão abertos até as 20h para imunização. Além disso, uma equipe de reforço vai atuar nas cinco UBSs.

No dia 14, das 8h às 17h, está previsto um mutirão de saúde, alusivo ao aniversário do município, com abertura de todas as UBSs.