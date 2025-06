Homem torturado por dono de haras em Farroupilha nunca mais voltará a trabalhar e há quatro anos faz tratamento psicológico, diz promotor

Durante o julgamento, foram ouvidas a vítima e 14 testemunhas. Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) / Divulgação

O promotor de Justiça Ronaldo Lara Resende classificou como “correta e justa” a condenação de Ari Glock Júnior a 42 anos e 10 meses de prisão em regime fechado pelos crimes de tortura, estupro, sequestro, roubo e tentativa de homicídio contra um funcionário em Farroupilha. O crime ocorreu em agosto de 2021 na zona rural do município.

Durante o julgamento, ocorrido na última quarta-feira (25), foram ouvidas a vítima e 14 testemunhas.

A sentença foi fixada pelo juiz Enzo Carlo di Gesu. O magistrado também determinou o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 300 mil, e por danos materiais de R$ 54 mil, ambas acrescidas de correção monetária e juros.

À época dos crimes, a vítima, que não teve a identidade divulgada, tinha 38 anos. Hoje, aos 42 e de família humilde, realiza tratamento psicológico e psiquiátrico pelo Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com o promotor Resende, o laudo de exame de corpo de delito complementar e uma perícia confirmou que o homem ficou com incapacidade permanente para o trabalho devido às lesões que sofreu.

— Ele não pode fazer flexão de tronco e não tem mais movimento rotacional de tronco. Ele fez uma cirurgia onde teve que ligar cinco segmentos da coluna. É uma pessoa que passa por sérios problemas de ordem psicológica e traumas, por tudo que ele passou. Durante o primeiro ano, desde a data do fato, os pais dele, que são pequenos agricultores, tiveram que abandonar a colheita e o plantio para poder cuidar do filho. Eles tinham que o ajudar a tomar banho e até a dormir. A vida dele foi destruída, assim como a vida da sua família — revelou o promotor.

O crime

O réu, proprietário de um haras em Farroupilha, suspeitava que a vítima havia furtado R$ 20 mil. Segundo a denúncia do Ministério Público, no dia 9 de agosto de 2021, o homem iniciou uma série de agressões, com o objetivo de obter uma confissão do funcionário no próprio local.

Conforme a acusação, a vítima foi imobilizada no chão, com as mãos e o pescoço amarrados por uma corda. Ele também foi submetido a coronhadas, choques elétricos, golpes de facão e a um disparo de arma de fogo que atingiu um dos dedos do pé direito. Também foi vítima de estupro no local. O celular do funcionário foi retirado pelo proprietário do haras, que buscava informações sobre o suposto furto.

Após ser abandonado em via pública, o homem foi socorrido por pessoas que passavam pelo local. No dia seguinte, depois de receber alta hospitalar, ele foi sequestrado novamente e mantido em cárcere privado, sofrendo uma nova série de agressões para que revelasse o paradeiro do dinheiro.

Durante esse período, teve a orelha queimada com cigarro, álcool jogado sobre a queimadura, dedos apertados com alicate, agulhas inseridas sob as unhas, cinco dentes arrancados e os cabelos cortados com uma máquina de tosquiar animais. Foi levado até um penhasco, na Linha Boêmios, onde foi forçado a pular. Após a queda, conseguiu recobrar a consciência e pedir socorro. O réu ainda teria ordenado o roubo de roupas, documentos e objetos pessoais da vítima.

— Esse roteiro que começa no dia 9 de agosto e termina no dia 11 de agosto, com a crueldade, a premeditação, o conjunto de atos, a sequência e o tempo que tudo isso levou, eu nunca tinha visto nesses 25 anos que eu atuo no tribunal do júri — revela Resende.

Conforme o promotor de Justiça, outros três envolvidos, sendo dois que trabalhavam para o condenado, ainda devem ser levados a júri. Cada um deles tem diferente nível de participação no caso.

— A única pessoa que teria participado de todos os eventos, absolutamente todos eles, foi o acusado, que já foi condenado — disse o promotor.

Defesa irá recorrer

O advogado Jader Marques, defensor de Ari Glock Júnior, se manifestou sobre a condenação por meio de nota. Confira: