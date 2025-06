Homem morre e outro fica ferido em acidente na BR-470, em Garibaldi

Vítima fatal era motorista do Gol.

O jovem João Pedro Borges, de 22 anos, é a vítima do acidente de trânsito na BR-470, que aconteceu na madrugada desta segunda-feira (9). Conforme informações do Corpo de Bombeiros Voluntários de Garibaldi, foi registrado por volta das 2h40min, no km 223 da rodovia federal.